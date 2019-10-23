Джаред Лето пытался препятствовать съемкам «Джокера»

Отменить съемки у актера не получилось и, вероятно, это было к лучшему. Фото: Wikipedia

Отменить съемки у актера не получилось и, вероятно, это было к лучшему. Фото: Wikipedia

Голливудский актер Джаред Лето выступал против съемок нашумевшего фильма Тода Филиппса «Джокер».

Джаред Лето предполагал, что после исполнения роли Джокера в «Отряде самоубийц» роль злодея в новой драме безоговорочно достанется ему. Актер был неприятно удивлен, когда узнал, что его место занял Хоакин Феникс.

Также, существует информация о том, что студия Warner Bros. обещала Джареду эту роль, однако впоследствии изменила решение. Актер был настолько недоволен переменой обстоятельств, что настаивал на том, чтобы его менеджеры оказывали давление на киностудию. Лето намеревался добиться отмены съемок фильма, однако у актера ничего не вышло.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за два первых уик-энда в российском прокате драма Тода Филиппса «Джокер» собрала первый миллиард рублей.