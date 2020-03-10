Жительницы Петербурга чаще других получают виртуальные подарки в соцсетях

Жительницы Петербурга чаще других получают виртуальные подарки в соцсетях
Одна из россиянок получила почти 6 тысяч поздравлений. Фото: Pixabay

Они вошли в топ-10 городов России по количеству полученных поздравлений.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает пресс-служба «Одноклассников». Через социальную сеть в преддверии Международного женского дня было отправлено около одного миллиарда подарков. Чаще всего их получали жительницы Москвы, Омска, Новосибирска, Воронежа и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что рекордсменом признан житель Саратова, которые потратился на виртуальные знаки внимания почти 4,9 тысячам женщин. Больше всех подарков получила жительница Вологды – ей прислали более 5,6 тысяч открыток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин поздравил подписчиц с 8 марта огромными букетами. «С 8 марта, дорогие женщины», — написал Кокорин под снимком.

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