Многодетной семье из Ленобласти помогли починить автомобиль

Многодетной семье из Ленобласти помогли починить автомобиль
Семье с 15 детьми необходим автомобиль. Фото: ЛенТВ24

На восстановление машины ушло почти 400 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает ЛенТВ24. В Лодейнопольском районе в Ленинградской области проживает семья, в которой воспитываются 15 детей, 11 из которых – приемные. Наталья рассказывает, что они с мужем сначала не планировали забирать домой столько малышей, но не смогли удержаться.

Кузнецовы рассказали, что у них сломался единственный автомобиль, за ремонт же попросили почти 400 тысяч рублей. Семье машина просто необходима – она любит бывать в Санкт-Петербурге, детей нужно отвозить на кружки и секции, а также к врачам.

В беде многодетной семье Кузнецовых помог благотворительный фонд «Место под солнцем». Неравнодушные люди пожертвовали деньги, переданные на починку микроавтобуса. Теперь Кузнецовым есть на чем отправиться в следующее путешествие на Ладогу.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге состоится благотворительный хакатон.

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