В Петербурге состоится благотворительный хакатон

В рамках мероприятия «Социальный хакатон» участники, работающие в различных направлениях, будут решать важные социально задачи.

Программисты, дизайнеры, менеджеры и маркетологи постараются найти способ эффективного информирования жителей России о том, что хронические неинфекционные заболевания в большинстве случаев можно успешно выявлять на ранней стадии. Кроме того, участникам хакатона предлагается придумать формы, через которые можно рассказать о факторах риска их развития.

Мозговой штурм пройдет в два дня, 27 февраля и 5 марта. Сначала участники сформулируют свои идеи, а затем — презентуют их в свободной форме. Это может быть мультфильм, комикс, рекламный ролик и другие доступные форматы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимный пожертвователь спас жизнь девочке из Екатеринбурга, которой диагностировали СМА.