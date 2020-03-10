В Ленобласти прошел этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

В Ленобласти прошел этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Вид спорта могут признать олимпийским. Фото: ЛенТВ24

В соревнованиях участвовали более 120 человек из России, Швеции, Финляндии и других стран.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает ЛенТВ24. В Ленинградской области прошел этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках, в котором приняли участие 120 спортсменов из разных стран. Отмечается, что погода не помешала спортивным соревнованиям.

Спортсмены рассказывают, что не упасть во время спуска практически невозможно. Для того, чтобы не получить серьезные травмы, они надевают велосипедную, мотоциклетную и хоккейную экипировки.

Напоминаем, что первые подобные соревнования состоялись в 2000 году. Ожидается, что через два года экстремальный вид спорта войдет в Олимпийскую программу. К слову, финал Чемпионата пройдет 21 марта в Москве.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не собираются переносить сроки проведения Евро-2020. Чемпионат должен состоятся этим летом.

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