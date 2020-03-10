В Петербурге не собираются переносить сроки проведения Евро-2020

Чемпионат должен состоятся этим летом.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». УЕФА принял решение о том, что Чемпионат Европы по футболу в 2020 году переносить не будут. Таким образом, все матчи состоятся, как и планировалось, с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Также уточняется, что часть игр пройдут в Санкт-Петербурге, так что болельщикам переживать не о чем.

Напоминаем, что власти Москвы решили отменить все массовые мероприятия до 10 апреля, на которые готовились идти более пяти тысяч человек. Эти меры связаны с распространением коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализированы 87 человек. Заболевшие, которые привезли с собой вирус из Италии, находятся в специальных изолированных боксах больницы. Они нормально себя чувствуют, в болезнь протекает относительно легко.