В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализированы 87 человек

У всех пациентов диагностированы симптомы ОРВИ. Все они находятся в инфекционной больнице имени Боткина. Большая часть граждан — недавние посетители стран, в которых активно распространяется коронавирус. Информацию актуальную на 10 марта сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Пока что, официально в городе на Неве зарегистрировано два случая COVID-19. Заболевшие, которые привезли с собой вирус из Италии, находятся в специальных изолированных боксах больницы. Они нормально себя чувствуют, в болезнь протекает относительно легко.

Сейчас Петербург активно готовится к эпидемии. Контролируется запас лекарств и наличие всех средств защиты. Под медицинское наблюдение оперативно попадают все, кто может быть заражен болезнью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у госпитализированного петербургского журналиста не подтвердился коронавирус.