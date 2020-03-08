У госпитализированного петербургского журналиста не подтвердился коронавирус

У госпитализированного петербургского журналиста не подтвердился коронавирус
У петербуржца подтвердили свиной грипп. Фото: pixabay

У госпитализированного в инфекционную больницу имени Боткина журналиста не подтвердился коронавирус. Исследования показали, что он болен свиным гриппом.

Об этом аналитик и IT-журналист Илья Шатилин рассказал в своем Facebook. Раннее он рассказывал, что у него поднялась температура, начался кашель и насморк. Приехавшие на вызов врачи диагностировали у него пневмонию, не исключив и коронавирус.

«В среду будут решать вопрос о выписке, а пока так и сидеть в одиночном боксе», — написал журналист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца положили в больницу с подозрением на китайский коронавирус после возвращения из Италии.

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