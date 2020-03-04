«Как в фильмах про биологическую заразу»: журналист попал в Боткина с подозрением на коронавирус

В петербургскую инфекционную больницу им. Боткина попал аналитик и IT-журналист Илья Шатилин. Горожанина положили с подозрением на китайский коронавирус после возвращения из Италии.

Журналист вернулся в Петербург 21 февраля, а спустя 1,5 недели у него поднялась температура выше 38 градусов, начался кашель и насморк. Приехавшие на вызов врачи диагностировали у него пневмонию, не исключив и коронавирус.

Как сообщает «Агентство бизнес новостей», у Шатлина взяли анализы и оставили на карантине. Покинуть палату не получится – везде стоят электронные замки, а к самому пациенту подходят в белых костюмах. Включение и выключение света в палате также осуществляется снаружи, а еду подают через шлюз в стене.

«Как в фильмах про биологическую заразу», — заявил журналист.

По словам Шатилина, врачей интересовали точные даты поездки и номера рейсов. В неотложке горожанина предупредили, что скорее всего ему придется подписать бумагу о неразглашении диагноза, но пока не просили.

Как отмечает петербуржец, пока понятно только, что не грипп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткина у помещенных на карантин пациентов выявлены ОРВИ.