В России резко увеличилось количество заболевших коклюшем

В России резко увеличилось количество заболевших коклюшем
От коклюша больше всего страдают дети. Фото: Pixabay

За год число заболевших выросло на 40%.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях. За 2019 год количество заболевших коклюшем увеличилось почти на 40%, то есть его диагностировали у 14406 россиян. Подавляющее большинство из них – это дети до 14 лет. Эксперты убеждены, что статистика такова из-за отсутствия прививок у детей – родители просто отказываются их ставить. Так, на первом году жизни менее 50% детей прививаются от коклюша, а должны 95%.

Напоминаем, что коклюш особенно опасен для совсем маленьких детей, так как вызванный им спазматический кашель может привести к остановке дыхания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болезнь помешала Пугачевой отпраздновать День желтых цветов.

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