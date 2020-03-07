Болезнь помешала Пугачевой отпраздновать День желтых цветов

Болезнь помешала Пугачевой отпраздновать День желтых цветов
Алла Борисовна поздравила друзей и подписчиков с праздником весны "дистанционно". Фото: Instagram @alla_orfey

Плохое самочувствие помешало отечественной Примадонне поучаствовать в ежегодном празднике весны: вот уже 52 года в первое весеннее воскресенье артистка раздает прохожим цветы.

70-летняя Алла Пугачева объяснила, что пропустила придуманный ею же праздник по причине болезни и, предупреждая слухи, подчеркнула, что её недуг никак не связан с коронавирусом. Впервые Праздник желтых цветов артистка провела в 1968 году.

С тех пор каждый год в первое воскресенье весны Пугачева выходила на улицу, чтобы раздавать прохожим цветы. К своеобразной акции, запущенной Примадонной, вскоре присоединились и другие звезды российской эстрады. К счастью, болезнь не отразилась на настроении Аллы Борисовны и она призвала всех как можно активнее «разрешать весну» вместо нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пугачеву подозревают в причастности к скандальному уходу Леры Кудрявцевой с МУЗ-ТВ.

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