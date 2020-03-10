Ольга Бузова не поедет в Париж из-за коронавируса

Артистка хотела сделать сюрприз любимому, но решила отказаться от романтического путешествия.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что еще в декабре купила билеты в Париж для себя и блогера Давида Манукяна. Пара должна была провести во Франции два дня, чтобы посетить концерт Мадонны и поужинать в ресторане с видом на Эйфелевую башню. Бузова отметила, что сейчас власти не рекомендуют ездить куда-либо, да и ей не хочется оставаться на карантине 14 дней.

«Я не могу нарушить пожелания медиков и рисковать нашим с вами здоровьем. Поэтому я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких и вас»,

— объяснила певица.

Поклонники поддержали певицу и написали, что она еще успеет побывать в Париже и увидеть Мадонну.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пение Ольги Бузовой без фонограммы не вызвало восторга поклонников.