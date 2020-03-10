Самолет из Петербурга в Пермь вылетит с опозданием

Вылет судна перенесли на три часа. Пассажирам придется ждать до половину четвертого утра.

Об этом стало известно в ночь с 10 на 11 марта. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Самолет из Санкт-Петербурга в Пермь авиакомпании «Победа» должен был уже вылететь, но до сих пор находится на территории Пулково. Рейс решили отложить почти на три часа, так что теперь борт взлетит в половину четвертого утра. Не уточняется, что стало причиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково Михаила Ефремова не пустили на борт самолета в Ригу. Полицейские не стали составлять протокол в отношении звезды кино и театра, так как его поведение не выходило за рамки приличия.