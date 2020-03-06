В Пулково пьяного Михаила Ефремова не пустили на борт самолета в Ригу

Знаменитого отечественного актера Михаила Ефремова в петербургском аэропорту не пустили на рейс, вылетающий в Ригу, из-за неподобающего вида.

Артист находился в нетрезвом состоянии и намеревался отправиться в столицу Латвии. Однако авиакомпания AirBaltic, совершавшая рейс в Ригу, отказала популярному клиенту в своих услугах, мотивировав это тем, что Ефремов находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Актера оставили в Пулково приходить в себя. Полицейские не стали составлять протокол в отношении звезды кино и театра, так как его поведение не выходило за рамки приличия. Отметим, что Михаил Ефремов оказался в Северной столице, поскольку в ДК Ленсовета проходил спектакль «Чапаев и пустота», где задействован артист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвые пассажиры напали на таксиста, отказавшегося везти их на Думскую.