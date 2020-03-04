Пьяные пассажиры побили таксиста за отказ ехать на Думскую

В Петербурге двое пассажиров напали на водителя такси. Мужчина отказался везти их на Думскую улицу.

Инцидент произошел в ночь на 4 марта. Два нетрезвых мужчины сели в такси на улице Маршала Говорова. Таксист везти их отказался по причине вызывающего поведения и состояния опьянения, уточнили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Пассажиры на отказ отреагировали агрессивно. Мужчины распылили таксисту в лицо баллончик с перцовым газом, а затем нанесли ему телесные повреждения.

Задержать нападавших удалось в течение пяти минут после нападения. Одного из них Росгвардейцы поймали на улице Маршала Говорова, второго — около дома в Урховом переулке.

«Пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью в травмпункт», — добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на таксиста напали налетчики с ножом.