Пьяные пассажиры побили таксиста за отказ ехать на Думскую

Пьяные пассажиры побили таксиста за отказ ехать на Думскую
Пассажиры напали на таксиста. Фото: unsplash.com

В Петербурге двое пассажиров напали на водителя такси. Мужчина отказался везти их на Думскую улицу.

Инцидент произошел в ночь на 4 марта. Два нетрезвых мужчины сели в такси на улице Маршала Говорова. Таксист везти их отказался по причине вызывающего поведения и состояния опьянения, уточнили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Пассажиры на отказ отреагировали агрессивно. Мужчины распылили таксисту в лицо баллончик с перцовым газом, а затем нанесли ему телесные повреждения.

Задержать нападавших удалось в течение пяти минут после нападения. Одного из них Росгвардейцы поймали на улице Маршала Говорова, второго — около дома в Урховом переулке.

«Пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью в травмпункт», — добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на таксиста напали налетчики с ножом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Думская улица новости спб пассажир росгвардия таксист
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На станции «Международная» сыграли в футбол в честь Евро-2020
В Петербурге «минеры» угрожают взорвать самолеты
«Досталось от отца»: гоняющий по «встречке» на развязке ...
У сбежавшей из Дели женщины не нашли признаков коронавируса
Алексей Панин ответил на слухи о его переезде из России
На проспекте Испытателей образовался транспортный коллапс из-за сломанных ...
В Петербурге задержали пятерых членов преступной группировки по подозрению ...
Арбитражный суд не стал передавать Апраксин двор Смольному