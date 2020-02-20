Напавших на таксиста у ТЦ на Лиговском злоумышленников проверят по другим эпизодам

В Петербурге налетчики с ножом напали на таксиста. Главное управление МВД по городу и Ленобласти показало фотографии злоумышленников. Теперь полицейские проверяют их по другим статьям.

Преступный инцидент произошел в среду, 19 февраля, у торгового центра на Лиговском проспекте. Разбойники приставили нож к горлу водителя и забрали у него 3,5 тыс. рублей. Спустя 20 минут их удалось задержать. В отделение доставили троих мужчин в возрасте от 21 до 23 лет. Они не имеют работы и живут в хостеле.

Как сообщили в ведомстве, в машине предполагаемые налетчики ехали в качестве пассажиров.

Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ. В отношении подозреваемых также составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

«Полиция просит граждан, которые могли пострадать от их противоправных действий, обращаться по телефонам: 8 (812)-573-48-80, 573-49-10 или +7 981 789-02-09», — добавили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который проник в салон иномарки. Оттуда он похитил ноутбук, планшетный компьютер и жесткий диск.