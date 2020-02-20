В Петербурге мужчину приговорили к колонии за кражу имущества из Volkswagen Tiguan

В Петербурге прокуратура Кировского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, осужденный проник в салон автомобиля Volkswagen Tiguan, припаркованный у дома №5 по улице Корабельной. Из иномарки мужчина похитил ноутбук, планшетный компьютер и жесткий диск.

Как сообщили в прокуратуре города, суд признал его виновным.

Мужчине назначили наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил в связи с наличием срока для обжалования.

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