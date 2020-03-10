Волочкову стрижет домработница

Волочкову стрижет домработница
Волочкова подстриглась. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Артистка показала результат стараний своего «домашнего стилиста».

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в Instagram-аккаунте. Она выложила в «сториз» фотографию, на которой демонстрирует новый образ. Волочковой зачесали волосы с затылка и сделали рваную челку, что действительно освежило ее имидж. Балерине, кажется, нравится ее внешний вид.

Она отметила, что решила довериться своей домработнице Лоле, которая заменила Волочковой профессионалов.

«Мой личный домашний стилист Лолочка. Кажется, ей самой нравится сделанная мне укладка»,

— написала звезда.

Многим преображение понравилось – балерина не раз выкладывала эксперименты, этот назвали одним из самых удачных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассказала, сдает ли квартиру в Петербурге за полмиллиона рублей.

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Волочкову стрижет домработница
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