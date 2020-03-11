Кокорин рассказал, что Собчак не выпускает интервью с ним

Кокорин рассказал, что Собчак не выпускает интервью с ним
Кокорин искренне рассказал об инциденте в Москве. Фото: Baltphoto

Футболист не понимает, в чем дело и надеется, что зрители его все-таки увидят.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем сообщает портал «НьюИнформ». Футболист Александр Кокорин рассказал, что давал интервью Ксении Собчак для YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» и для ее передачи «Док-Ток» на Первом канале. Пока что ни одно из них не вышло, а по какой причине – непонятно. Он ждет, когда же зрители смогут ознакомиться с ними, так как Кокорин искренне рассказал в интервью об инциденте в Москве.

Собчак никак не комментирует слова Кокорина. Напоминаем, что недавно вышла беседа с режиссером Ренатой Литвиной. Она рассказала телеведущей о своей жизни, Земфире и Суркове.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля. Телеведущая не понимает, почему всех так удивляются из-за происходящего.

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