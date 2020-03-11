В работе Twitter произошел массовый сбой

Большинство пользователей жаловались на то, что не могут зайти на сайт соцсети. Фото: Pixabay

Большинство пользователей жаловались на то, что не могут зайти на сайт соцсети. Фото: Pixabay

В работе Twitter произошел сбой. Пользователи ряда стран жалуются, что не могут воспользоваться социальной сетью Twitter.

По данным Downdetector, больше всего пользователи (66%) жаловались на трудности к доступу к сайту. При этом 21% и 11% жалоб связаны с проблемами в работе приложения Twitter для Apple и Android соответственно.

Больше всего жалоб поступило из США, Британии, а также Франции, Японии и Израиля. Среди россиян с неполадками в основном столкнулись жители Москвы. В чем причина сбоев – пока не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа.