В работе Twitter произошел массовый сбой

В работе Twitter произошел массовый сбой
Большинство пользователей жаловались на то, что не могут зайти на сайт соцсети. Фото: Pixabay

В работе Twitter произошел сбой. Пользователи ряда стран жалуются, что не могут воспользоваться социальной сетью Twitter.

По данным Downdetector, больше всего пользователи (66%) жаловались на трудности к доступу к сайту. При этом 21% и 11% жалоб связаны с проблемами в работе приложения Twitter для Apple и Android соответственно.

Больше всего жалоб поступило из США, Британии, а также Франции, Японии и Израиля. Среди россиян с неполадками в основном столкнулись жители Москвы. В чем причина сбоев – пока не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа.

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