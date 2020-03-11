Италия просит помощи у Китая в борьбе с коронавирусом

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавируса и надеется на помощь со стороны Китая.

«Эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая. Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией. Италия испытывает трудности в связи с нехваткой медицинских товаров и оборудования, надеется на то, что китайская сторона поможет решить этот крайне острый вопрос», — заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщается на сайте МИД КНР.

В Италии на сегодня зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, при этом 1004 человека уже выздоровели, 631 заболевавших умерли.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

По словам очевидцев, в Италии закрыты учебные заведения, сотрудников переводят на удаленную работу, закрыты все рестораны, передвижение ограничено, без особой надобности выходить на улицу нельзя. На улице пахнет химией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.