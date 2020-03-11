Юриста в Петербурге задержали за кражу 15 млн у бизнесмена

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже 15 млн рублей. Деньги были похищены у генерального директора одного их охранных предприятий.

В полицию Центрального района 5 марта обратился 37-летний бизнесмен. Мужчина сообщил, что у него похитили 15 млн рублей. Деньги он оставил на столе в офисе бизнес-центра на улице Марата, а позже обнаружил их пропажу.

По словам гендиректора, похитить миллионы мог 36-летний юрист данного охранного предприятия. Деньги он, как полагает следствия, взял со стола и скрылся.

«06.03.2020 в 08:30 у квартиры одного из домов по Каменноостровскому проспекту полицейскими по подозрению в совершенном преступлении был задержан указанный гражданин», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Деньги найдены и изъяты. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на мужчину.