Finnair сокращает места на рейсах в Петербург из-за короновируса

Finnair сокращает места на рейсах в Петербург из-за короновируса
Спрос на перелеты упал из-за эпидемии коронавируса. Фото: unsplash.com

Финская авиакомпания Finnair объявила о сокращении количества кресел на рейсах Хельсинки-Петербург. Заменить самолеты Embraer-190 на менее вместительные ATR решено из-за снижения спроса на фоне эпидемии коронавируса.

Эпидемия коронавируса спровоцировала падение спроса на перелеты в Европе. В связи с этим Finnair планирует отменить в апреле почти 2 тыс. рейсов. На них приходится порядка 20% от общего числа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Так, с 29 марта по 30 апреля будут приостановлены вылеты в Москву, Берлин, Гамбург, Штутгарт, Брюссель и ряд итальянских городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоукостер «Победа» с 11 марта отменяет все полеты в Италию. Причиной этого стал запрет на въезд в ряд итальянских провинций, введенный местными властями из-за эпидемии коронавируса COVID-2019.

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Finnair сокращает места на рейсах в Петербург из-за короновируса
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