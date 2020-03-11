Finnair сокращает места на рейсах в Петербург из-за короновируса

Финская авиакомпания Finnair объявила о сокращении количества кресел на рейсах Хельсинки-Петербург. Заменить самолеты Embraer-190 на менее вместительные ATR решено из-за снижения спроса на фоне эпидемии коронавируса.

Эпидемия коронавируса спровоцировала падение спроса на перелеты в Европе. В связи с этим Finnair планирует отменить в апреле почти 2 тыс. рейсов. На них приходится порядка 20% от общего числа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Так, с 29 марта по 30 апреля будут приостановлены вылеты в Москву, Берлин, Гамбург, Штутгарт, Брюссель и ряд итальянских городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоукостер «Победа» с 11 марта отменяет все полеты в Италию. Причиной этого стал запрет на въезд в ряд итальянских провинций, введенный местными властями из-за эпидемии коронавируса COVID-2019.