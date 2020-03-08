«Победа» отменила рейсы в Италию до конца марта

Лоукостер «Победа» с 11 марта отменяет все полеты в Италию. Причиной этого стал запрет на въезд в ряд итальянских провинций, введенный местными властями.

Авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, говорится в сообщении «Победы» на официальном сайте.

Запрет введен до 31 марта на фоне эпидемии коронавируса нового типа COVID-2019. Пассажирам, купившим билеты на данные направления, предоставят два варианта. Они смогут полностью вернуть денежные средства, либо пересесть на рейсы «Аэрофлота» в Милан, Рим, Венецию и Болонью и обратно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии от коронавируса нового типа скончались более 220 человек. Жертвами заболевания преимущественно стали люди старше 60 лет. Общее число зараженных, по последним данным, составляет более 5,8 ты. человек.