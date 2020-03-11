Охранников в шесть раз больше, чем нужно

В Петербурге охранникам предлагают в начале 2020 года в среднем зарплату в 32500 рублей, что на 2,5 тысячи рублей больше. При этом сами соискатели хотят зарплату от 35 тысяч рублей. Интересно, что за последние семь лет в СПб число вакансий в этой сфере выросло в пять с половиной раз.

Более того, порядка 63% вакансий доступны людям без соответствующего опыта работы.

Однако, несмотря на рост числа вакансий увеличилась и конкуренция в этой отрасли трудоустройства — на одну вакансию приходится аж шесть соискателей. Об этом говорится в обзоре аналитиков hh.ru Северо-Запада, предоставленном в распоряжение Gazeta.spb.ru

Согласно данным исследования, которое в свою очередь базируется на изучении резюме соискателей, то на обобщенный портрет кандидата на работу охранника выглядит так: 95% соискателей мужчины, почти половине которых более 46 лет, еще 41% кандидатов в возрасте 25045 лет.

У большинства соискателей (35%) — среднее специальное образование, далее с 35% кандидаты со средним образованием, у 26% есть высшее.