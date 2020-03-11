Подрядчик «Северного потока — 2» оставил жителей Киришского района без дорог

Почти одиннадцать километров региональных дорог под Киришами превращены в непроезжую грязь. Работы выполняют рабочие подрядчика «Газпрома», строители газопроводов к «Северному потоку – 2».

Речь идет о компании ООО «Краснодаргазстрой», тяжелая техника которой работает на подъезде к деревне Посадников остров и участке трассы «Мягры — Релли», сообщили в дорожном комитете Ленобласти. На ряде участков грузовики и гусеничные экскаваторы полностью разбили асфальт. Кроме того, большая часть работ выполняется ночью из-за чего жители окрестных деревень не могут спать.

Основание трасс сильно ослаблено после зимы, покрытие дорог несет повышенную нагрузку, по ним не могут проехать экстренные службы.

Дорожники готовятся перекрывать движение тяжелой техники и запрещать ее проезд. ГКУ «Ленавтодор» готовит претензии для взыскания ущерба, нанесенного госимуществу.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.