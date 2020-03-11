В Петербурге в каршеринговом Mercedes нашли два свертка с наркотиками

В Петербурге в каршеринговом Mercedes нашли два свертка с наркотиками
Компания на иномарке везла с собой не только опасные вещества, но и опасные предметы. Фото: https://vk.com/dorinspb

В ночь на 11 марта в Московском районе Санкт-Петербурга полицейские остановили каршеринговый Mercedes, у водителя которого нашли запрещенные вещества.

Автомобиль задержали на Ленинском проспекте, сообщают в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». В салоне кроме водителя находились пассажиры в состоянии не только наркотического, но и алкогольного опьянения. За рулем арендованной иномарки сидел 30-летний петербуржец.

Вероятно, нарушители решили собрать «комбо», ведь, помимо прочего, внутри автомобиля нашли огнестрельное оружие. Всех преступников, — водителя, 26-летнего пассажира и их 41-летнюю спутницу, — передали в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия на Обводном отправили за решетку на 4,5 года.

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