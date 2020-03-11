В 2019 году в Петербурге было создано 40 тысяч рабочих мест

О дальнейших перспективах на рынке труда сегодня поговорил губернатор Петербурга Александр Беглов с сотрудниками прядильно-ниточного комбината «Красная нить». Данному учреждению уже 170 лет. Сейчас при активной помощи правительства, предприятие развивает свое производство. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

С помощью нового налогового вычета стало возможно возвращать 90% средств на развитие производства. Налог на движимое имущество и вовсе отменили. А налог на прибыль уменьшился на один процент — до 17%.

Беглов отметил, что развитие предприятий поможет организовать новые высокооплачиваемые рабочие места. Что, в свою очередь, принесет большую пользу бюджету, благодаря поступающим налогам. Только за прошлый год удалось обеспечить работой 40 тысяч человек.

Рассказал Беглов и свое мнение о поправках в Конституцию. Он назвал этот момент историческим. Ведь каждый сможет поучаствовать во вкладе в будущее нашей страны. Подчеркнул губернатор и то, что данные нововведения дадут гарантии, что МРОТ будет равен прожиточному минимуму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов не собирается отменять массовые мероприятия в Петербурге.