СМИ: Брэд Питт сходил на свидание с новой возлюбленной

СМИ: Брэд Питт сходил на свидание с новой возлюбленной
Брэд Питт. Фото: кадр из фильма "Война миров Z".

Речь идет об Алии Шокат. Актеры посетили вместе концерт группы Thundercat в Лос-Анджелесе. Данный выход в свет не первых для голливудских звезд. Правда пресса считает, что Питта и Шокат связывает исключительно дружба. Они любят проводить вместе время, ходят на различные выставки и представления, посещают концерты. Но скорее, дело тут в общих интересах, а не в романтических чувствах. Об этом сообщает портал TMZ.

Брэда Питта постоянно пытаются уличить в отношениях. Еще недавно всех переполошило возможное воссоединение актера с Дженнифер Энистон. Подогрели слухи и фотографии из закулисья премии Гильдии киноактеров, где бывшие супруги встретились и мило пообщались. Правда, как и в случае с Шокат, между актерами только дружеские отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет.

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