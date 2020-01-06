Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

Актеры состояли в браке с 2000 по 2005 год.

Об этом стало известно 6 января. Обе голливудские звезды находились на вручении кинопремии «Золотой глобус», состоявшееся в воскресенье. Питт, отвечая на вопросы журналистов на красной дорожке, заверил, что считает Энистон своим хорошим другом, поэтому не боится встретиться с ней на мероприятии. Сама актриса никак не комментировала это заявление, но во время выступления бывшего мужа на сцене она несколько раз засмеялась. К слову, Энистон и Питт сидели в разных местах и публично не общались.

Напоминаем, что звезды были женаты на протяжении пяти лет. После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брэд Питт признался, что сильно нервничал после первого поцелуя в гараже. Девочка жила с ним через одну улицу. Он рассказал, что после этого он сразу побежал домой, а также почувствовал сильное переживание.