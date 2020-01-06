Брэд Питт признался, что сильно нервничал после первого поцелуя в гараже

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о своей первой любви. Он признался, что первый поцелуй у него случился в четвертом классе.

Воспоминаниями молодости он поделился в ходе интервью с WMagazine. По словам звезды, все произошло в начальной школе. Экс-супруг актрисы Анджелины Джоли отметил, что был в очень смущен в момент поцелуя.

«Ее звали Лиза. Это было в ее гараже», — отметил Питт.

Девочка жила с ним через одну улицу. Он рассказал, что после этого он сразу побежал домой, а также почувствовал сильное переживание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что у Брэда Питта проблемы с алкоголем. Об этом он признался в одном из интервью.