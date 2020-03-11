За сутки в службу 112 из-за коронавируса обратилось 26 петербуржцев

Данная служба экстренной помощи работает для помощи оперативным службам города. Ежедневно поступает до 10 тысяч обращений с сообщениями о различных происшествиях. Но в последнее время петербуржцы начали звонить и по поводу коронавируса. Их интересуют симптомы болезни и к каким специалистам следует с ними обращаться. Специалисты службы 112 перенаправляют обеспокоенных жителей города на медицинских работников, которые отвечают на все вопросы и принимают решение о необходимости оказания помощи. Об этом сообщает 78.ru.

За последнюю неделю количество звонков по поводу COVID-19 увеличилось. Ранее Роспотребнадзор советовал жителям города на Неве, которые вернулись обратно домой из стран с тяжелой ситуацией с коронавирусом, сообщать об этом службе 112. Сотрудник колл-центра зафиксирует факт путешествия в другую страну и попросит оставить свои координаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу из-за коронавируса.