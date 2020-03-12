Ретейлерам Петербурга рекомендовали запастись масками и антисептиком из-за коронавируса

Ретейлерам Петербурга рекомендовали запастись масками и антисептиком из-за коронавируса
Работодателям рекомендуется запастись масками. Фото: unsplash.com

Управление Роспотребнадзора по Петербургу выдало магазинам и общепитам рекомендации по противостоянию коронавирусной инфекции COVID-19.

Работодателям рекомендуют обеспечить сотрудников пятидневным запасом антисептиков для обработки рук и медицинских масок, пишет «Мойка78».

В целях профилактики сотрудникам необходимо измерять температуру при входе на работу и в течение рабочего дня. Лиц с признаками ОРВИ рекомендуется отправлять домой.

В Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что надевать маски — не требование для сотрудников. Однако работодатели должны иметь запас дезинфицирующих средств и медицинских масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Управление Роспотребнадзора по Петербургу рекомендовало работодателям запретить перекусы на рабочих местах из-за коронавируса.

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