Ретейлерам Петербурга рекомендовали запастись масками и антисептиком из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Петербургу выдало магазинам и общепитам рекомендации по противостоянию коронавирусной инфекции COVID-19.

Работодателям рекомендуют обеспечить сотрудников пятидневным запасом антисептиков для обработки рук и медицинских масок, пишет «Мойка78».

В целях профилактики сотрудникам необходимо измерять температуру при входе на работу и в течение рабочего дня. Лиц с признаками ОРВИ рекомендуется отправлять домой.

В Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что надевать маски — не требование для сотрудников. Однако работодатели должны иметь запас дезинфицирующих средств и медицинских масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Управление Роспотребнадзора по Петербургу рекомендовало работодателям запретить перекусы на рабочих местах из-за коронавируса.