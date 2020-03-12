В Петербурге задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег

В Петербурге задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег
В Петербурге задержан подозреваемый в сбыте поддельных денег. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В городе Колпино задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в сбыте поддельных денег.

По версии правоохранителей, мужчина в июле 2019 года через интернет приобрел поддельные деньги. В феврале указанными купюрами он расплатился при покупке сигарет и портативной колонки.

В ходе обысков у него изъяты мобильный телефон, банковские карты, музыкальная колонка и другие предметы, приобретенные на фальшивые деньги.

«Установлено еще 20 фактов аналогичных преступлений на территории города Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке задержаны двое местных жителей 23 и 24 лет. Их подозревают в обороте поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Сбыт они, по версии следствия, осуществляли через кассу интернет-магазина.

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