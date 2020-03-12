На Савушкина маршрутка с пассажирами влетела в столб

В Приморском районе Северной столицы произошла серьезная авария, в которой пострадали восемь пассажиров маршрутки.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло сегодня утром, 12 марта, на улице Савушкина. Очевидцы ДТП рассказали, что в световую опору влетела маршрутка №210.

Автор поста написал, что на месте происшествия работают все экстренные службы. Известно, что в результате ДТП пострадали восемь пассажиров, которые находились в транспорте в момент аварии.

Данных от официальных источников пока не поступало. Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте.