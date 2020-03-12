Терешкова заявила, что критикующие ее поправку о президентских сроках не любят страну

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что критикующие ее поправку в Конституцию РФ о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить», — заявила она, отвечаю на вопрос о своем отношении к тем, кто не согласен с ее поправкой, сообщает РИА «Новости».

Накануне Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Также Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Ранее президент России внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В поправках Путина есть упоминание Бога и определение брака «как союза мужчины и женщины». Фраза «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент также предлагает указать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.