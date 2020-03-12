Песков объяснил, при каких условиях Путин примет участие в выборах 2024 года

Песков объяснил, при каких условиях Путин примет участие в выборах 2024 года
По словам Пескова, Владимир Путин пока не упоминал о возможности своего участия выборах в 2024 году. Фото: kremlin.ru

По словам пресс-секретаря президента России, участие Владимира Путина в следующих президентских выборах в 2024 году зависит от многих экономических факторов.

В частности, на то, что действующий глава государства примет участие в следюущей избирательной кампании, могут повлиять последствия коронавируса, конфликты между странами и мировая экономическая ситуация, пишет РИА Новости. Песков также оговорил, что в Конституции по-прежнему останется норма сроков правления.

Так называемое обнуление сроков — чрезвычайная мера, принятая из-за «турбулентной» ситуации в мире, объяснил замглавы Администрации президента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, поделился рассказом о спортивных увлечениях главы государства и его ежедневных тренировках.

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