Песков объяснил, при каких условиях Путин примет участие в выборах 2024 года

По словам Пескова, Владимир Путин пока не упоминал о возможности своего участия выборах в 2024 году. Фото: kremlin.ru

По словам Пескова, Владимир Путин пока не упоминал о возможности своего участия выборах в 2024 году. Фото: kremlin.ru

По словам пресс-секретаря президента России, участие Владимира Путина в следующих президентских выборах в 2024 году зависит от многих экономических факторов.

В частности, на то, что действующий глава государства примет участие в следюущей избирательной кампании, могут повлиять последствия коронавируса, конфликты между странами и мировая экономическая ситуация, пишет РИА Новости. Песков также оговорил, что в Конституции по-прежнему останется норма сроков правления.

Так называемое обнуление сроков — чрезвычайная мера, принятая из-за «турбулентной» ситуации в мире, объяснил замглавы Администрации президента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, поделился рассказом о спортивных увлечениях главы государства и его ежедневных тренировках.