На «Технологическом институте» установят памятную табличку в годовщину теракта

На станции «Технологический институт» в годовщину теракта появится мемориальная табличка.

В ГУП «Петербургский метрополитен» пояснили, что памятный знак планируется открывать 3 апреля 2020 года, сообщает «Мойка 78». Памятную табличку установят в подземном вестибюле станции метро «Технологический институт».

Напомним, теракт произошел в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек и 67 человек пострадали. Метрополитен Петербурга понес ущерб в 108 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организатор взрыва Аброр Азимов отказывается признавать вину. Эксперты заявили о вменяемости всех фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года.