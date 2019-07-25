Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга посчитали вменяемыми

15 человек погибли после взрыва в метро 3 апреля 2017 года. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин

15 человек погибли после взрыва в метро 3 апреля 2017 года. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин

Организатор взрыва Аброр Азимов отказывается признавать вину.

Эксперты заявили о вменяемости всех фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Психиатры проверили подозреваемых и не нашли у них признаков психических расстройств.

При этом специалисты внимательно изучили телефонные записи между исполнителем взрыва и его направляющим — суд Петербурга считает, что им является Аброр Азимов, но тот не признает вину и не считает голос на записи своим, передает «Интерфакс» 25 июля.

При взрыве в поезде между станциями Сенная площадь и “Технологический институт” погибли 16 человек, если считать вместе со смертником. Более 60 получили травмы, а метрополитен Петербурга понес ущерб в 108 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что заказчик теракта находится в Сирии. Специалисты уже доказали, что голос организатора принадлежит именно Азимову.