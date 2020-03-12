«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с тормозами

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзывает в России более 12 тыс. машин. Под отзыв попали 12,192 тыс. автомобилей Lada Vesta, Xray и Largus, проданные c сентября 2019 года по настоящее время, сообщили в пресс-службе Росстандарта.
Причина отзыва — проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.
Владельцам попавших под отзыв машин нужно предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Ремонт будет осуществляться бесплатно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что АвтоВАЗ может изменить цены на свою продукцию из-за падения рубля.Даже при условии, что сборка автомобилей происходит в России, их себестоимость зависит от экономических показателей курса валют. Все дело в том, что в компании используют зарубежное сырье.