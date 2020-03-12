«Нет атеистов на войне»: Макаров высказался о Боге в Конституции

&#171;Нет атеистов на войне&#187;: Макаров высказался о Боге в Конституции
"Россия - последний оплот на земле для Господа Бога", - сказал Макаров. Фото: Baltphoto

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров ответил на вопрос, на задевает ли упоминание в Конституции Бога чувства атеистов.

Парламентарий заявил, что, наоборот, это заставит задуматься всех, кто стоит в стороне от религии. Она, в свою очередь, может выступить основой для сплочения общества. «У нас в армии, как раньше говорили, нет атеистов. Нет атеистов на войне», — сказал Макаров на заседании ЗакСа в четверг, 12 марта.

Спикер парламента Петербурга также высказал убеждение, что на сегодняшний день Россия является единственным «оплотом на земле для Господа Бога», передает портал «ЗакС.Ру».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Законодательного собрания Северной столицы одобрили поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным. Общероссийское голосование по принятию поправок пройдет 22 апреля.

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