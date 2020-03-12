Суд Петербурга вынес приговор по делу о хищении более 11 млн рублей

Калининский районный суд приговорил Артема Баева и Давида Кукаева к наказанию в виде четырех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Обвиняемые были сотрудниками охраны АО «НЦПЭ», сообщили в прокуратуре Петербурга. Суд установил, что они во время обхода территории увидели склад с цветными металлами, куда проникли и в период с февраля по июль 2019 года похитили имущество на сумму более 11 млн рублей.

Ранее gazeta.spb сообщала, что экс-директор госучреждения в Петербурге получил условный срок за хищение почти 8 млн рублей. Суд огласил приговор бывшему директору бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров, работ и услуг».