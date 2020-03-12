В Петербурге нашли вакансию с зарплатой в полмиллиона

В Петербурге в феврале открыто почти 4,7 тысяч вакансий, что на 3% больше, чем год назад. Самыми популярными вакансиями по прежнему являются представители сферы продаж — для них в Петербурге на начало марта открыто 28% от всех вакансий в городе. На втором месте- специалисты в сфере ИТ — 18%, на третьем некие «работники производства» — 12% вакансий по данным сервиса hh.ru Северо-Запада.

Самой высокооплачиваемой вакансией в феврале 2020 года в Петербурге, по данным hh.ru стала позиция Менеджера по продаже SPA и физиотерапевтического оборудования с заявленным доходом в 500 тысяч рублей! Правда, нужно понимать, что как правило такие многообещающие зарплаты предполагают и высокие результаты, которые порой могут быть достижимы только в головах работодателя. Также в первой тройке вакансий по зарплатам в Петербурге заявлен «менеджер по продажам» и «менеджер по продажам оборудования» с заявленным доходом в 350-400 тысяч рублей.

В феврале 2020 года выросла также и число соискателей работы, по данным сервиса hh.ru резюме стало больше на 16% по сравнению с февралем 2019 года. Однако, несмотря на это конкуренция за рабочие места стала меньше: на одну вакансию сейчас приходится 8,7 резюме, тогда как год назад этот показатель был равен 9,1! Высокая конкуренция среди руководителей — 17 резюме на одну вакансию, начинающим специалистам — 15,5 человек на место, чиновникам — 13,6 на место, работникам медиаиндустрии и искусства — 13 резюме на вакансию.

И самое главное — средняя зарплата! В вакансиях за год она выросла в среднем на 2 тыс рублей и сейчас составляет 45 тысяч рублей. Однако соискатели в среднем хотят на пять тысяч больше — 50 тыс. в месяц.