Сезон НХЛ приостановили на неопределённый срок из-за коронавируса

Различные мероприятия отменяют одно за другим.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщается на сайте лиги. Национальная хоккейная лига приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса. Отмечается, что эксперты дали такой совет комиссионеру НХД Гэри Беттмэн. Пока непонятно, на какие даты перенесут матчи.

Напоминаем, что сразу несколько крупных спортивных соревнований отменили в связи с распространением коронавируса. Власти Петербурга пока не вводят ограничений при проведении массовых мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию. Она призвала всех уважительно относиться к канадцам, которые хотят уберечь себя от коронавируса.