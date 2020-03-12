В Выборге спасают кота, которого сбила машина

У животного повреждены лапы. Местные жители уверены, что у него есть хозяева.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Все случилось в Выборге – на кота наехал автомобиль. Животное повредило задние ноги, но каким-то образом приползло к павильону торгового центра. Прохожие обратили внимание на пострадавшего кота – одна из девушек отвезла пушистое создание к ветеринару.

Эксперт отметил, что лапы животного не сломаны, но вывихнуты задние коленные чашечки, которые нужно вправлять. Скорее всего, машина наехала на него на небольшой скорости – вероятно, в процессе парковки.

Пользователи соцсетей надеются, что смогут найти хозяина кота, ведь он выглядит ухоженно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Шотмана домашний кот едва не сварился заживо на батарее. Активисты подчеркнули, что помимо открытых окон и вентиляций, опасность несут и батареи.