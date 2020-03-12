На Шотмана домашний кот едва не сварился заживо на батарее

Волонтеры напомнили владельцам животных об опасностях, которые могут подстерегать их в квартирах. Активисты подчеркнули, что помимо открытых окон и вентиляций, опасность несут и батареи.

Обо все рассказали в группе «Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум» соцсети «ВКонтакте».

Домашние животные, желающие погреться, часто застревают лапками и головами между секций батарей. Кроме того, кошки нередко попадают в западню, провалившись в промежуток между стеной и батареей.

Волонтеры отметили, что не так давно в беду попал кот на улице Шотмана: его лапка застряла в биметаллической батарее. Вернувшийся хозяин сразу перекрыл горячую воду и вызвал спасателей. К счастью, суставы и связки котика остались целы, но без серьезного ожога дело не обошлось. Питомца доставили в ветклинику.

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