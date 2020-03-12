Петербуржцы заметили сапсана, «завтракающего» голубем на Дунайском

В Северной столице местные жители заметили сапсана, «завтракающего» голубем. Птица стояла на добыче, не обращая внимания на окружающих.
Обо всем стало известно сегодня, 12 марта. Фотографиями хищной птицы очевидцы поделились в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам пользователей соцсети «ВКонтакте, сапсана заметили на газоне около дома №43 по Дунайскому проспекту рано утром.
«Завтракает в общем», — написал автор записи.
Как хищная птица оказалась в черте города, в посте не указано.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рухнувшем дереве во Фрунзенском районе. Оно упало на детскую площадку.