Петербуржцы заметили сапсана, «завтракающего» голубем на Дунайском

Петербуржцы заметили сапсана, &#171;завтракающего&#187; голубем на Дунайском
Хищную птицу заметили на газоне. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Северной столице местные жители заметили сапсана, «завтракающего» голубем. Птица стояла на добыче, не обращая внимания на окружающих.

Обо всем стало известно сегодня, 12 марта. Фотографиями хищной птицы очевидцы поделились в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам пользователей соцсети «ВКонтакте, сапсана заметили на газоне около дома №43 по Дунайскому проспекту рано утром.

«Завтракает в общем», — написал автор записи.

Как хищная птица оказалась в черте города, в посте не указано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рухнувшем дереве во Фрунзенском районе. Оно упало на детскую площадку.

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