Депутат ЗакСа Ленобласти предложил изменить дату празднования Дня Конституции

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров выступил с предложением перенести празднование Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля.

Соответствующее обращение депутат направил председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, сообщает РИА «Новости».

«Мои коллеги-парламентарии сходятся во мнении, что будущая конституция, которая будет вынесена на всенародное обсуждение 22 апреля текущего года, является совершенно новым, уникальным сводом принципов суверенитета России», — говорится в обращении.

Он отметил, что в случае одобрения поправок на общероссийском голосовании конституция станет символом подлинного выражения народной воли.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.