В Роспотребнадзоре рассказали, как можно улучшить качество сна

В Роспотребнадзоре дали советы по улучшению качества сна.

Специалисты советуют установить постоянный режим сна, стараться не употреблять тяжелую, острую, сладкую еду минимум за четыре часа до сна, исключить кофеин минимум за шесть часов до сна.

«Регулярная физическая активность (только не непосредственно перед сном), удобные постельные принадлежности, комфортная температура в спальне», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что израильские исследователи выяснили, что аромат, определенным образом поступающий в обонятельную систему человека во сне, может способствовать консолидации памяти. Новая методика позволяет специалистам определить и сравнить активность полушарий мозга во сне.