Некоторые ароматы могут помочь лучше запоминать сны

Некоторые ароматы могут помочь лучше запоминать сны
Запахи могу помочь управлять человеческой памятью. Фото: pixabay.com

Израильские исследователи выяснили, что аромат, определенным образом поступающий в обонятельную систему человека во сне, может способствовать консолидации памяти.

Ученые объясняют, что стимулировать память и сохранять «сонные» воспоминания получилось, когда они стали вводить специальный аромат спящему человеку в одну ноздрю. Новая методика позволяет специалистам определить и сравнить активность полушарий мозга во сне.

Кроме того, этот способ позволит понять, как работает реактивация памяти, когда человек спит, поскольку мозг, «нагруженный» ароматом, — ученые используют запах розы, — отправляет особенные сигналы. Таким образом запахи могут помогать манипулировать человеческой памятью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые существовавшие на Земле животные могли иметь особенное средство коммуникации, аналогичное «социальной сети».

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